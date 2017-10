Klimaatscepticus Frits Paymans (VVD) roert zich weer

DEN HAAG - VVD-Statenlid Frits Paymans heeft zich wederom uitgelaten over het klimaat. Eerder dit jaar werd hij vanwege controversiële uitspraken over dit onderwerp op zijn vingers getikt door zijn partij. Toen noemde de politicus de klimaatverandering 'een complottheorie'.

Woensdag in de Statencommissie-Verkeer en Milieu riep hij op kritisch te blijven over het klimaat. 'Ik denk dat dit ons scherp houdt en dat mogelijk ooit de waarheid boven tafel zal komen', zei Paymans.Volgens Paymans is het in de politiek levensgevaarlijk om over het klimaat te praten. ' Ik heb dat zelf mogen ervaren ', vertelde hij. Vervolgens kondigde de VVD'er aan zich er niet bij neer te leggen. 'Ik zal kritisch blijven over het klimaat.'Wat Paymans precies bedoelde met 'de waarheid' over het klimaat werd niet duidelijk. Toen Berend Potjer van GroenLinks hem hiernaar vroeg, begon Paymans over de Club van Rome. 'In mijn jeugd viel er een grote schaduw over deze aarde door de Club van Rome en alle fossiele brandstoffen zullen in het jaar 2000 op zijn,' aldus de VVD'er.GroenLinks probeerde nog met Paymans in debat te gaan, maar daar had de VVD'er geen zin in: 'Het was niet mijn bedoeling om inhoudelijk op de zaken in te gaan', liet Paymans weten. Gek genoeg deed hij dat op Twitter een paar minuten later alsnog: 'Statenlid Potjer stelt bij de begrotingsbehandeling dat de Club van Rome grotendeels gelijk heeft gekregen (sic!)', tweette Paymans.Dat Paymans zich wederom over het klimaat uitspreekt is opvallend. Ten eerste is hij voor de VVD geen woordvoerder op dit onderwerp. Ten tweede ging de vergadering niet over het klimaat, maar over de begroting van de provincie Zuid-Holland.Tot slot werd Paymans de vorige keer dat hij over het klimaat sprak flink op de vingers getikt. Klimaatverandering een complot noemen viel niet alleen slecht bij andere partijen, maar ook bij zijn eigen VVD. Van r aadsleden tot oud-ministers spraken hun ongeloof uit over zijn complottheorie