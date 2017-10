Revalideren in de duinen, de alpen of een wereldstad? Dat kan bij Reinier de Graaf in Delft

Mevrouw Vijftigschild en fysiotherapeut Van Leusden - Foto: Reinier De Graaf Ziekenhuis

Patiënten van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft kunnen voortaan revalideren met het virtuele, interactieve programma Silverfit . Op een scherm voor hun loopband of hometrainer zien zij de route. Sneller fietsen om iemand in te halen zie je ook meteen terug. Dankzij het Innovatieplatform van het ziekenhuis kunnen zij kiezen uit 60 routes, van de duinen bij Scheveningen tot de bossen van Canada.Mevrouw Vijftigschild uit Naaldwijk fietst vandaag virtueel naar Scheveningen. 'Dat is lang geleden dat ik daar ben geweest', zegt de 76-jarige hartpatiënt vanuit haar rolstoel. 'Het is goed voor de motivatie bij het dialyseren en revalideren', legt fysiotherapeut Roy van Leusden uit. 'Patiënten zijn vaak ziek en niet altijd even gemotiveerd om telkens te oefenen. Dit helpt enorm.'