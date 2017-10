Delftse fietsenmaker naar Curaçao: 'Het is een bekroning om dit neer te zetten in een ander land'

Foto: Omroep West

DELFT - In Delft staan 220.000 fietsen. ‘Daar moet ik iets mee doen!’ dacht fietsenmaker Hans van den Burgh. Zo begon hij zijn opleiding tot fietsenmaker, om probleemjongeren van straat te halen. Dat is nu zo succesvol dat hij uitbreidt naar de Antillen.

Na banen in de maatschappelijke sector en het onderwijs besloot Van den Burgh om zijn eigen stichting ‘Op-Nieuw’ op te zetten om probleemjongeren op het rechte pad te zetten en aan een baan te helpen. Al vijf jaar lang helpt Hans jongens en meisjes bij het vinden van werk en huisvesting en het op orde brengen van hun financiën.



De motivatie bij deze jongeren is niet altijd even groot. ‘Een mens heeft zo zijn problemen. Je moet dat in kaart brengen, vertrouwen geven en weer terugkrijgen. Je moet een hand kunnen geven en ook weer een hand terugkrijgen. Dit gebeurt niet allemaal in één dag, daar gaat zeker een maand over heen. Je kan dan werken aan het maken van een fiets maar ook aan zijn gedrag.’



Naar Curaçao



Via een collega hoorde Hans over de werkloosheid onder de jeugd in Curaçao. ‘Dat is best een groot verhaal’, vertelt Hans. ‘Dat gaat niet allemaal lukken. Wat we wel kunnen doen is ernaartoe gaan, ons plan vertellen op school. Daar een lokaal inrichten voor fietstechnicus en hen daar de basis leren hoe je een fiets maakt.’



Hans is trots dat hij dat nog mag doen voordat hij met pensioen gaat. ‘Het is een bekroning om dat, wat je hebt mee gemaakt in je leven, nog neer te zetten in een ander land.’ Daarom trekt Hans samen met twee collega’s de stoute schoenen aan en stapt hij over vier weken op het vliegtuig richting Curaçao.