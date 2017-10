Fleur van Lit uit Delft finalist in verkiezing VN-jongerenvertegenwoordiger

DELFT - Een Delftse die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreekt? En zo de komende twee jaar Nederlandse jongeren (en Delft) vertegenwoordigt bij de VN? Het kan! Op dit moment is ras-Delftse Fleur van Lit één van de twee finalekandidaten om Jongerenvertegenwoordiger naar de VN te worden.

Deze week kan er gestemd worden op de overgebleven kandidaten. Fleur is daarom veel op pad om stemmen te winnen. Maandag gaf ze een pitch op een school, dinsdag dronk ze koffie bij de burgemeester en woensdag voerde ze campagne op de TU Delft.De halve finale was onlangs in Utrecht. Zes kandidaten gingen in debat over onderwerpen als polarisatie, de Veiligheidsraad, gelijkheid en diversiteit. De vakjury, versterkt door een jongerenpanel, verkoos Fleur van Lit uit Delft tot één van de twee finalisten. Fleur voert deze week campagne om de Nederlandse jongeren voor zich te winnen.Fleur van Lit studeert momenteel Midden-Oostenstudies in Leiden . Ze weet al wat haar missie is als zij straks jongerenvertegenwoordiger wordt: 'Ik wil jongeren die niet gehoord worden een stem geven. Jonge vrouwen, jongeren met een andere sociale of culturele achtergrond, jongeren die als minder slim worden gezien. Zij worden vaak aan de kant gezet, maar als we echt iets willen veranderen in deze wereld, dan hebben we ook hun ideeën en oplossingen nodig.'De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de grote finale op de Nacht van de VN op 30 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De strijd gaat tussen onze Fleur uit Delft en Jahkini Bisselink uit Amsterdam. Één van hen wordt twee jaar lang onze jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN.