9-jarig slachtoffer seksueel misbruik: 'Ik hoop dat hij wordt opgesloten in een kreeftenfabriek'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Als het aan het 9-jarige slachtoffer ligt, volgt er een andere straf voor haar oom dan de tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, die de rechtbank heeft geëist. De man uit Alphen, haar oom, werd woensdag tot die straf veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn nichtje.

In een emotionele brief aan de Haagse rechters laat het slachtoffertje van zich horen: 'Ik hoop dat hij wordt opgesloten in een kreeftenfabriek, daar stinkt het altijd zo, en dat hij dan 's ochtends, 's middags en 's avond kreeft moet eten, en dat hij de fabriek moet schoonmaken met een tandenborstel.'Haar moeder las de slachtofferverklaring huilend voor in een volle rechtszaal. De moeder richtte zich ook rechtstreeks tot de verdachte, haar zwager: 'Schoft dat je er bent. Het is met geen pen te beschrijven hoe bang ze voor jou moet zijn geweest!'Familieleden waren in grote getalen naar de rechtzaak gekomen. Het slachtoffer, de dochter van de zus van verdachte's echtgenote, was vijf jaar oud toen het misbruik de eerste keer plaatsvond eind 2013. Haar oom, B. de S. (35) was porno- en seksverslaafd. Bij stress op zijn werk zocht hij een seksuele uitweg, zo had hij op therapie geleerd.Aan de therapie begon hij twee jaar geleden al. Nadat het meisje voor het eerst verhaal deed over de misstanden. Hij had haar diverse malen, bij hem thuis maar ook tijdens een familiebijeenkomst, apart genomen in een kamertje of op zolder en haar broek naar beneden getrokken. Hij voelde aan haar billen, maakte foto's en trok zichzelf af, zo gaf hij toe.Dat het kind hem ook moest aftrekken, zoals zij zegt, ontkent de verdachte. Net als andere verdergaande ontuchtige handelingen. Het kind heeft traumatherapie moeten ondergaan. Haar ouders eisen zo'n zeshonderd euro onkosten en zeventienhonderd euro smartengeld van de verdachte.De aanklager gaat er vanuit dat de verdachte verder is gegaan dan hij toegeeft. 'Het gebeurde bovendien bij herhaling, terwijl de familie soms gewoon beneden zat. Er is onherstelbaar leed aangericht.'Ondanks de volgens deskundigen 'fantastisch' verlopen behandeling die de verdachte onderging, wil de aanklager een celstraf voor de Alphenaar. 'Ook al is de oorzaak wellicht weggenomen door een succesvolle behandeling, dan nog zal er celstraf moeten volgen. Het litteken bij het slachtoffer zal mogelijk niet weggenomen kunnen worden. We moeten in de straf rekening houden met het leed dat het slachtoffer is aangedaan.' Naast de celstraf wil de aanklager een contact- en gebiedsverbod opgelegd zien, ter bescherming van het getroffen Woerdense gezin.De advocaat van de verdachte heeft gevraagd om een voorwaardelijke celstraf of een werkstraf. De Alphenaar heeft een baan en twee zoons. Zijn vrouw blijft bij hem, maar is daardoor in een lastige positie gekomen ten opzichte van haar eigen familie. 'Ik heb veel steun aan haar', heeft de verdachte laten weten. De rechtbank doet op 8 november uitspraak.