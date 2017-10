Steekpartij in Haagse Moerwijk

Foto: Flickr.com / Ramon Vasconcellos

DEN HAAG - Bij een steekpartij op de hoek van de Cannenburglaan en Loevesteinlaan in Den Haag is woensdag vroeg in de avond één persoon licht gewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig.

Volgens de politie is de aanleiding van steekpartij een ruzie tussen twee bekenden. Een van de ruziemakers stak de andere daarop neer. Waarmee er gestoken is en waar de ruzie precies om ging is niet bekend. De politie kent de dader en gaat vanavond nog bij hem langs.



De toegesnelde ambulance heeft het slachtoffer voor controle nog wel even naar het ziekenhuis gebracht.