Chauffeur schoolbusje bestraft voor ontucht met zwakbegaafde leerling

(Foto: ANP)

DEN HAAG - Een voormalige chauffeur (44) van een schoolbusje is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van één maand vanwege ontucht met een zwakbegaafde leerlinge van een Haagse instelling voor speciaal onderwijs.De Hagenaar reed leerlingen van de instelling van en naar huis.

De Hagenaar reed leerlingen van de instelling van en naar huis. De officier van justitie eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen de man. De zaak kwam aan het rollen in november 2015.



Toen werd Jasper K. (44) op heterdaad betrapt terwijl hij het 16-jarig meisje bij de school in het busje zoende. Bij de politie vertelde zij dat K. haar ook bij de borsten en de billen had gepakt. Het initiatief voor het fysieke contact zou van haar gekomen zijn.



'Meneer had 'nee' moeten zeggen'



Volgens de officier van justitie had K. nooit op haar avances mogen ingaan.'Ze functioneerde op het niveau van een vijf- of zesjarig kind', zei de aanklager twee weken geleden op de zitting bij de Haagse rechtbank. 'Mijnheer had 'nee' moeten zeggen.'



De zaak veroorzaakte de nodige onrust. De school moest een speciale avond beleggen om ouders gerust te stellen.