Tino Martin geeft extra concert midden in Ziggo Dome

Foto: Omroep West Foto: Anita Janssen

DEN HAAG - De Haagse volkszanger Tino Martin geeft opnieuw een concert in Ziggo Dome Amsterdam. Vanwege de enorme belangstelling voor de concerten in Carré en het Circustheater staat hij 16 juni volgend jaar ook in de Ziggo Dome. De andere shows waren vorige week binnen een half uur uitverkocht.





Afgelopen juni stond Martin ook al in een uitverkochte Ziggo Dome. Volgens zijn management wordt de zaal voor de volgende gelegenheid omgedoopt tot Tino Dome. De zanger staat tijdens zijn optreden midden in het publiek. 'Dit wordt de eerste keer dat ik in the round zal optreden, best spannend en ook heel uniek', laat Tino weten.'Op deze manier ben ik veel dichterbij m'n fans, ook voor de bezoekers op de 2e ring die normaal wat verder af zitten zal het een belevenis worden. Ik sta dan letterlijk tussen mijn fans.' De kaartverkoop start vrijdag 3 november 10:00 uur via www.tinomartin.nl