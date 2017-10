Acteur Maarten Wansink vervangt Jappe Claes in Shakespeare na ophef #MeToo

Jappe Claes (midden) in 'Het verzamelde werk van Willam Shakespeare'. Foto Robin de Puy

DEN HAAG - Acteur Maarten Wansink zal de rol van Jappe Claes overnemen in de voorstelling 'Het verzameld werk van William Shakespeare, (ingekort)'. De voorstelling van Het Nationale Theater in Den Haag werd tijdelijk geannuleerd vanwege de betrokkenheid van Claes in de #MeToo discussie. De acteur stapte uit het theatergezelschap na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.





De #MeToo discussie is een wereldwijde actie, waarbij mensen hun ervaringen met seksueel misbruik of intimidatie naar buiten brengen. De naam van Claes werd genoemd door oud-studenten van de Amsterdamse Theaterschool.



Vervanging



De vier voorstellingen van deze week werden geannuleerd nadat Claes opstapte. Inmiddels is er een vervanger gevonden, acteur Maarten Wansink zal de rol van de acteur overnemen. Wanneer de eerste show na het vertrek van Claes op de planning staat is nog onduidelijk.



