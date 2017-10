Haagse literatuurprijzen voor Langelaar, Olyslaegers en Schaap

Foto: Archief

DEN HAAG - Dichteres Marije Langelaar (1978) heeft de Jan Campert-prijs 2017 gekregen voor haar gedichtenbundel Vonkt. Het is 'een aanstekelijke bundel die bulkt van de passionele liefde voor het leven en de taal. Langelaars verzen koken haast over van hartstocht', stelt de jury.

Jeroen Olyslaegers (1967) ontving voor zijn roman WIL de F. Bordewijk-prijs 2017. 'Met imposante zinnen en in een vernuftige compositie maakt hij de onoverzichtelijkheid van de oorlogsjaren in de volle breedte voelbaar', aldus de jury. Annet Schaap (1965) kreeg voor haar boek Lampje de Nienke van Hichtum-prijs 2017. Dit is een tweejaarlijkse prijs voor kinderboeken.



De Jan Campert-Stichting heeft de prijzen toegekend namens de gemeente Den Haag. Er is een bedrag aan verbonden van enkele duizenden euro's. De prijzen worden 21 januari 2018 in het Theater aan het Spui uitgereikt door de wethouder van cultuur, Joris Wijsmuller.