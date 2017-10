West Wekker: onverschrokken klanten pakken overvaller en virtueel fietsen in de Alpen

DEN HAAG - Goedemorgen, het weekend is in zicht! De overvaller van een supermarkt in Den Haag heeft heel veel pijn in zijn knie dankzij een onverschrokken klant. Zij herkende het pistooltje: haar zoon heeft er ook zo één. En virtueel fietsen in de Alpen vanuit een rolstoel in Delft. Dit en meer lees je in de West Wekker.

De Appie aan de Hildo Kroplaan in Den Haag zal wel blij zijn met Melissa Frieser als klant. De oud-medewerkster van een jeugdgevangenis was helemaal niet onder de indruk van het neppistool van een overvaller. 'Mijn zoontje heeft er ook zo één.' En ze gaf hem een trap... tegen zijn knieschijf.Zwak, ziek en misselijk en toch lopen of fietsen in de duinen, of in de Alpen, of in een wereldstad naar keuze. Dat kan allemaal in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Virtueel, wel te verstaan. 'Goed voor de motivatie', zegt de fysio.Normaal wordt het nieuwe kabinet door de koning beëdigd op zijn Huis ten Bosch. Maar nu dat wordt verbouwd komt vandaag de verse ministersploeg naar zijn Paleis Noordeinde in Den Haag. Een unieke kans om een glimp op te vangen van ons gloednieuwe landsbestuur.We zullen twee weken langer moeten wachten op de nieuwe parkeerregeling rondom de Haagse Markt. Wethouder Tom de Bruijn (D66) wilde de nieuwe regeling eigenlijk per 1 november invoeren, maar de gemeenteraad wil hierover eerst met hem in debat op 16 november. Het weer: Het wordt toch nog zeventien graden en het is bewolkt maar droog. De wind is zwak tot matig.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.Deze week begint Jet met een sluiproute door het Gemeentemuseum. Ze krijgt meteen een preview van een nieuwe tentoonstelling. Op straat loopt ze Kevin tegen het atletische lijf. Hij is professioneel freerunner. Hij maakte van springen van daken en salto’s maken zijn beroep… en dat is volgens Kevin helemaal niet zo gevaarlijk als het lijkt. Bijzonder is ook de ontmoeting met de Filipijnse Wads. Ze woont sinds een paar jaar alleen nadat haar man overleed. Het mooie huis voelt groot en leeg zonder hem. In de Bankastraat ontmoet Jet een man met een hele stapel kranten onder de arm. Het blijkt societyjournalist Henk van der Meijden te zijn. Natuurlijk hoort Jet hem uit over de nieuwste roddels rondom bekend Nederland. Bij het eindpunt - Muziekacademie Den Haag - krijgt Jet antwoord op de vraag hoe oud het Hofstads JeugdOrkest is. Dit is het oudste jeugdorkest van Europa!