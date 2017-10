Nieuwe parkeerregeling Haagse Markt uitgesteld

DEN HAAG - De nieuwe parkeerregeling rondom de Haagse Markt is met twee weken uitgesteld. Wethouder Tom de Bruijn (D66) wilde de nieuwe regeling per 1 november invoeren maar de gemeenteraad wil hierover eerst met hem in debat in de raadsvergadering op 16 november.

Nu geldt de regel dat tussen de De Heemstraat en de Vaillantlaan en tussen de De Heemstraat en de Schalkburgerstraat op marktdagen betaald moet worden voor parkeren. Wethouder De Bruijn wil daar per 1 november ook op niet-marktdagen betaald parkeren invoeren. Volgens hem is uit een enquête die de gemeente onder bewoners en ondernemers heeft uitgevoerd gebleken dat een meerderheid daar voorstander van is.Maar een deel van de gemeenteraad trekt dit in twijfel. De Islam Democraten, Groep Okcuoglu, de Partij van de Eenheid en Groep de Mos stellen dat er helemaal geen draagvlak is voor de uitbreiding van het betaald parkeren en dat de enquête niet goed is uitgevoerd. Zij willen dat er een nieuw onderzoek naar het draagvlak in de wijk gedaan wordt.Volgens De Bruijn is dat niet nodig omdat met de enquête al onderzoek is gedaan naar steun in de wijk. Toch wil de gemeenteraad eerst een debat met de wethouder voeren in de raadsvergadering en het beleid mogelijk met moties proberen aan te passen. De Bruijn zei woensdagavond in een commissievergadering dat hij 'er geen bezwaar tegen heeft' om de parkeerregeling tot na die vergadering uit te stellen.