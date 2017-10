'Omstreden Belgische imam predikt in Den Haag'

DEN HAAG - De omstreden imam El-Alami Amaouch, die door België werd uitgezet, predikt nu in Den Haag. Dat meldt De Telegraaf na eigen onderzoek. De prediker zou zijn boodschappen verspreiden in de Haagse wijk Transvaal en in de Schilderswijk.

Dat Amaouch sinds zijn uitzetting actief is in de Haagse wijken, is bij de gemeente bekend. 'Wij weten dat hij de weg naar Den Haag weet te vinden', zegt de woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke in De Telegraaf . 'Maar hij heeft een Nederlands paspoort, dus mag hij gewoon in Den Haag of Groningen of Maastricht of waar dan ook verblijven. Als blijkt dat hij de wet overtreedt, zal daartegen opgetreden worden.'De Nederlands-Marokkaanse Amaouch was actief in het Waalse dorp Dison, niet ver van Verviers. Vorig jaar werd hij België uitgezet omdat hij een gevaar zou zijn voor de samenleving. Tientallen van zijn volgelingen zouden zijn geradicaliseerd. Een aantal van hen zou naar Syrië zijn gegaan om daar te vechten.