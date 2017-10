Zoektocht naar 5-jarig meisje op schilderij leidt naar Katwijk

KATWIJK - Opluchting bij de Drentse Aurelia de Vries, kleindochter van de in Drenthe bekende schilder Hein Kray uit Assen. Zo'n 22 jaar na de dood van haar grootvader startte ze een zoektocht naar het meisje op één van zijn schilderijen. Met succes: het meisje blijkt Toos Graaff-Van der Spek te zijn, die tegenwoordig in Katwijk woont.

Zelf heeft de Katwijkse, die op haar vijfde jaar werd geportretteerd, het origineel in huis en ook een eerdere schets. 'Dit moet een voortekening zijn, want op het originele schilderij heb ik een ander kleur jurkje aan', vertelt ze. 'Ik kan het me nog heel goed herinneren. Ook mijn broer en zus zijn geschilderd. Mijn moeder heeft van ons allemaal een portret laten maken door Kray.' Het is best opmerkelijk dat Kray de portretten schilderde, want hij werd vooral beroemd dankzij zijn schilderijen van Drentse landschappen.De familie van Kray vond het schilderij tijdens een verhuizing en deed een oproep in de hoop het geportretteerde meisje te vinden. Ze willen het schilderij graag aan haar geven. Tegen RTV Drenthe zegt de kleindochter van de schilder dat ze niet had gedacht dat het meisje zo snel zou worden gevonden: 'Geweldig!'