Leiden zet 'zwerfafvalklepjes' in tegen rotzooi in binnenstad

LEIDEN - In de strijd tegen zwerfafval in de binnenstad gaat Leiden een proef doen met zogeheten 'zwerfafvalklepjes'. Een aantal ondergrondse vuilniscontainers zal worden omgebouwd zodat voorbijgangers er zonder pasje kleine hoeveelheden afval erin kwijt kunnen.

CDA-raadslid Roeland Storm hoorde van een collega uit Haarlem dat er in die stad mee geëxperimenteerd werd. 'Dus gingen we in onze buurt rondkijken: kan dat ook in Leiden? Het antwoord daarop lijkt 'ja': we hebben veel ondergrondse containers, en daar moet alleen een gat in worden gemaakt met een klepje.'Zo'n klepje werkt al in steden als Dordrecht, Leusden en Zaandam. Daar zijn inmiddels ondergrondse containers omgebouwd, zodat voorbijgangers er zonder pasje hun afval in kunnen deponeren. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld flesjes, een bananenschil of bijvoorbeeld een zakje hondenpoep. 'Zo krijgen we hopelijk minder containers en steeds minder afvalbakken in de binnenstad. Minder mensen nodig om afvalbakken te legen.Het ombouwen van een container kost 390 euro, zo heeft Storm uitgezocht. 'Dat is een overzichtelijk bedrag. Eerst willen we het gaan testen op een paar hotspots, bijvoorbeeld in de binnenstad. En de wethouder was zo positief dat hij er gelijk mee aan de slag wilde.'Leidenaren reageren voorzichtig positief op het initiatief. 'Ik gooi braaf mijn afval in de prullenbak', zegt een voorbijganger. 'Mij maakt het niet uit hoe die bak eruit ziet.'