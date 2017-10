Nederlaag waterpoloërs AZC bij rentree in Champions League

ALPHEN AAN DEN RIJN - De rentree op het hoogste Europese waterpoloniveau is voor de waterpoloërs van AZC geëindigd in een astevige nederlaag. De ploeg uit Alphen aan den Rijn verloor de Champions Leaguewedstrijd tegen Pro Recco woensdagavond met 19-1.

De nederlaag was niet verrassend, want de Italiaanse ploeg is de grote favoriet voor de eindzege. Pro Recco wordt gezien als beste ploeg ter wereld met de best betaalde spelers. AZC-coach Ron van der Wild maakte volgens mediapartner Studio Alphen afgelopen weekend al de voetbalvergelijking met Willem II dat het zou opnemen tegen Real Madrid.In totaal speelt AZC veertien groepswedstrijden in de Champions League. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de kwartfinale.