Alle Pieten in Den Haag niet meer helemaal zwart

DEN HAAG - Geen kaaspieten en regenboogpieten in Den Haag, maar wel Zwarte Pieten die minder zwart zijn. Dat is hoe de Sinterklaasintocht op zaterdag 18 november er in Scheveningen gaat uitzien. Met afgelopen jaar 180.000 bezoekers is de Haagse intocht de grootste van het land.

De Zwarte Pieten in Den Haag zullen voor het eerst niet meer geheel gezichtsbedekkend zwart zijn. 'Door de jaren heen heeft het feest zich op allerlei manieren ontwikkeld, zodat het met de tijdgeest meegaat. Voor wat betreft de Haagse pieten zal de verandering die de afgelopen jaren al is ingezet, worden doorgezet,' zo laat de woordvoerder van burgemeester Krikke weten. De gemeente geeft jaarlijks geld om de tocht te laten organiseren. De woordvoerder treedt namens de burgemeester nu voor het eerst naar buiten over de editie van dit jaar.'Dat betekent voor dit jaar dat in het gevolg van Sinterklaas honderden pieten zullen meekomen, zwart geveegd van het roet. Ze kruipen immers onvermoeibaar door de schoorsteen. En omdat de ene schoorsteen van binnen schoner is dan de andere, betekent het ook dat iedere piet er anders uit zal zien. Er zullen pieten zijn met veel roet en met minder roet, grote en kleine vegen, licht en donker. Van belang is vooral dat de magie van het feest gewaarborgd blijft.'De deelnemers aan de Intocht zijn inmiddels door de organisatie op de hoogte gesteld. Verreweg de meesten zouden zich kunnen vinden in de nieuwste aanpak. Vorig jaar deden in Den Haag de eerste roetveegpieten hun intrede , nu wordt voor alle pieten de gezichtsbedekking anders, van bijna geheel zwart tot iets minder zwart. De intrede van de roetveegpieten viel niet bij iedereen in goede aarde. Zo kwam er kritiek vanuit Groep de Mos Den Haag stelt met de vernieuwing mee te gaan in de landelijke lijn. Sinds het debat over de kleur van Zwarte Piet is losgebarsten, zijn veel organiserende comites aan het veranderen geslagen. Den Haag wil daar nu, met mate, in meegaan. Helemaal zwart wordt iets minder zwart, en dus niet meer geheel gezichtsbedekkend. Dat geldt voor alle 500 deelnemende pieten aan de intocht.De gemeente Den Haag zegt 'met plezier' uit te kijken naar de Sinterklaasintocht op Scheveningen.'De stad zal de Sint en zijn Pieten op zaterdag 18 november met open armen ontvangen op de kade van de Scheveningse haven. Burgemeester Pauline Krikke heeft van de organisatie de eer gekregen het gezelschap als eerste bij de loopplank van de stoomboot te begroeten.' Voor burgemeester Krikke is de ontvangst in Scheveningen een primeur, vorig jaar deed toenmalig burgemeester Van Aartsen de aankomst nog.Den Haag benadrukt dat 'de traditionele Sinterklaasviering in de kern een prachtig kinderfeest is. Maar al te lang is het een discussie van volwassenen in plaats van een feest voor kinderen. Den Haag benadrukt daarom extra dat bij de intocht de kinderen centraal staan.Daarom ook sluit de organisatie ook dit jaar aan bij de verhaallijn van het landelijke Sinterklaasjournaal en de nationale Sinterklaasintocht, zodat het verhaal voor kinderen herkenbaar is.'Na de ontvangst op Scheveningen zal Sinterklaas door de straten van Scheveningen en Den Haag trekken. 'Tijdens die vrolijke optocht zullen ook zijn Pieten uiteraard van de partij zijn: Strooipieten, Scooterpieten, Skatepieten, Muziekpieten, Danspieten en nog veel meer. En naast de Pieten lopen er verschillende andere personages rond in het gevolg van Sinterklaas.'Organisator Peter Boelhouwer laat weten dat niet alleen burgemeester Krikke Sinterklaas zal verwelkomen, ook het bekende kinderduo Ernst en Bobbie is van de partij.En er is meer ruimte voor vernieuwing: Naast de glutenvrije pepernoten worden er tijdens de rijtoer dit jaar lactose- en suikervrije speculaasjes uitgedeeld. Tijdens de rijtoer wordt meer dan duizend kilo strooigoed verspreid. De gemeente stelt in een verklaring alvast de organisatie 'te bedanken'.En ook: 'Iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan het verloop van de dag. We hebben er alle vertrouwen in dat het ook dit jaar weer een feestelijke intocht zal zijn.' Er worden op zaterdag 18 november opnieuw vele tienduizenden belangstellenden verwacht in de haven van Scheveningen.