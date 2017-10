Metropoolregio verhuist van Den Haag naar Rotterdam

DEN HAAG - Als woordvoerder Dorine Dijs donderdagochtend de telefoon opneemt, worden net de verhuisdozen opgehaald. 'De verhuizers lopen hier nu rond.' Na een kleine drie jaar aan de Haagse Grote Marktstraat verhuist de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) naar de Westersingel in Rotterdam. 'We krijgen eindelijk een eigen MRDH-huis, daar zien we naar uit', zegt Dijs.

Nu moet de MRDH het kantoor in het Sijthoff gebouw nog delen met andere bedrijven en organisaties, maar in Rotterdam krijgt de Metropoolregio een eigen ingang. Bij de oprichting van de MRDH - een samenwerkingsverband tussen 23 gemeenten - werd afgesproken dat de organisatie na een paar jaar van Den Haag naar Rotterdam zou verhuizen.Dat moment is nu aangebroken. Dijs: 'Sommige mensen zullen wat verder moeten reizen naar hun werk, maar andere collega's komen juist weer wat dichterbij te wonen. Omdat we het van tevoren wisten, is de verhuizing voor niemand een probleem.' De verhuizing verloopt volgens de woordvoerder 'sober en doelmatig'. 'Natuurlijk heeft het pand in Rotterdam een likje verf gekregen, maar de pc's en bureaus gaan gewoon mee van Den Haag naar Rotterdam.'De MRDH verving per 1 januari 2015 de oude stadsregio's Haaglanden en Rotterdam en houdt zich bezig met verkeer openbaar vervoer en het economisch vestigingsklimaat. Bij de organisatie werken ruim honderd mensen (zo'n 95 fte). Het dagelijks bestuur van de MRDH bestaat uit burgemeesters van de deelnemende gemeenten, onder wie Pauline Krikke (Den Haag) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam).Maar het overgrote deel van de (inhoudelijke) besluiten wordt genomen in de twee bestuurscommissies, waarin de wethouders uit de 23 gemeenten zitten. Ook zijn er nog twee adviesommissies, die het bestuur adviseren. In deze commissies zitten gemeenteraadsleden uit de deelnemende gemeenten. Door critici wordt geregeld gemopperd op de ondoorzichtige besluitvorming van de MRDH en het gebrek aan democratische controle