Oproep voor iedereen die van zingen houdt en in Delfgauw woont!

Bij pop en musical Koor Turnvoices uit Delfgauw zoekt nieuwe leden anders gaat de stekker eruit

DELFGAUW - Je hoeft géén noten te kunnen lezen en géén stemtest te doen.... Bij pop en musical Koor Turnvoices uit Delfgauw gaat het vooral om de toewijding en gezellig samen zingen. Maar nu dreigt de organisatie de stekker eruit te trekken omdat er te weinig leden zijn.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Het koor is in september 2016 opgericht en maakt onderdeel uit van de activiteiten van Vocaal Regionaal.



In het koor worden verschillende songs gezongen uit de jaren '60 en '70 tot heden. En dan uit allerlei genres dus van songs van de Beatles tot Krezip en van Melee tot Robbie Williams. Maar ook musicalsongs uit Hair en Sisteract.



Muzikale belevenis



'Elke repetitie is weer een muzikale belevenis en dat allemaal in een gezellige en gemoedelijke sfeer, aldus Ariane van het koor. Het koor is voor iedereen toegankelijk.



We werken niet met notenschrift en doen niet aan een stemtest, vertelt Ariane verder.

We werken wel met professionele geluidsbanden, de arrangementen zijn doorgaans 4 tot 6 stemmig. Elk koorlid maakt zelf een keuze uit één partij van de ingezongen stemgroepen. Dus iedereen kan zelf op een voor hem of haar geschikt moment thuis of onderweg oefenen.



Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je je aanmelden. Er wordt wekelijks op dinsdagavond gerepeteerd van 20:00 tot 22:00 uur. Lijkt het je leuk? Mail dan naar Superdebby@omroepwest.nl