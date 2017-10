Fiets gestolen, nu in Polen, krijg ik hem nog terug?

DEN HAAG - Is er nog een kans dat je je gestolen fiets terug krijgt nu er een bende fietsendieven is opgerold? Die vraag is actueel voor mensen die het afgelopen half jaar hun fiets zijn kwijtgeraakt in een kustplaats in de regio. En het antwoord is niet leuk: de kans is uitermate klein.

Woensdag werd een bende Poolse fietsendieven opgerold . In Den Haag en Schiedam zijn in totaal zes mensen opgepakt. De bende opereerde volgens de politie in elk geval sinds maart van dit jaar, maar waarschijnlijk al veel langer. Ze sloegen vooral toe langs de stranden en boulevards van de Zuid-Hollandse kust, overal tussen Katwijk en Hoek van Holland. Het aantal fietsen dat ze hebben gestolen en naar Polen vervoerd wordt geschat op zeker 500, maar mogelijk zelfs meer dan duizend. Een fiets levert daar zo'n 450 euro op.'Een fiets die daar rond rijdt is heel moeilijk terug te krijgen,' zegt politiewoordvoerder Bobby Markus. 'De fietsen werden hier uit elkaar gehaald voor het transport, en we weten niet eens zeker of ze daar wel dezelfde wielen in hetzelfde frame hebben geschroefd.' Daarnaast speelt mee of het rijwiel verzekerd was: 'Als de verzekeraar het te duur vindt om een fiets terug te halen zullen ze liever het aankoopbedrag van een nieuwe fiets hier vergoeden.'Ook de fietsen die in Nederland zijn aangetroffen in de busjes waarmee de bende ze vervoerde zijn lastig aan een eigenaar te koppelen. Het gaat daarbij om enkele tientallen exemplaren. 'Maar ook die waren uit elkaar gehaald,' aldus Markus, 'dus die moeten we eerst weer in elkaar zien te zetten op de goede manier en dan moeten we kijken of er een aangifte bij past.'Een aangifte is belangrijk, want zonder is het sowieso niet mogelijk om een fiets aan een eigenaar te koppelen. Maar zelfs als je aangifte hebt gedaan en je fiets is gestolen door de Poolse bende dan is het dus vrijwel zeker dat je hem niet meteen terugkrijgt, omdat hij in losse onderdelen ligt.De politie gaat wel proberen om de eigenaren te achterhalen van de teruggevonden tweewielers. 'En,' zegt Markus, 'als we nou straks een stuk of honderd fietsen hebben staan en we weten niet bij wie die horen, dan organiseren we misschien wel wat.'