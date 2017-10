Zaak Wilders: rechter mag blijven

DEN HAAG - Rechter Jeanne Gaakeer van het gerechtshof Den Haag gaat verder met de hogerberoepszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. De politicus wilde dat zij zich terugtrok, omdat hij twijfelt aan haar onpartijdigheid.

Wilders heeft zorgen over de onpartijdigheid van de voorzittende rechter, officieel raadsheer genoemd, omdat zij als voorzitter van een stichting een prijs heeft toegekend aan een studente, die de politicus omschrijft als een 'linkse activiste'.Een wrakingsverzoek diende hij echter niet in, omdat dit juridisch volgens hem geen kans van slagen heeft. Hij vroeg Gaakeer om zelf te beslissen te stoppen, maar daar ging ze niet op in en dus gaat de tweede regiezitting deze donderdag gewoon door.Het eerste deel van de regiezitting - in de rechtbank op Schiphol - vond dinsdag plaats. Wilders is net zoals dinsdag aanwezig. De politicus staat terecht vanwege zijn 'minder-Marokkanen-uitspraken' die hij deed in café De Tijd in Den Haag in maart 2014.De rechter in Den Haag veroordeelde Wilders op 9 december 2016 vanwege het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd. De PVV-leider en het Openbaar Ministerie gingen hiertegen in beroep.