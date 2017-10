Nog steeds onduidelijk of Brugse relschoppers ADO-fan zijn; 'En het doet er ook niet toe'

Screenshot Facebook

Club Brugge en Antwerp FC stonden zondag voor de eerste keer in veertien jaar tegenover elkaar. Het duel werd vooraf betiteld als een zogeheten 'risicowedstrijd'. Na afloop van de wedstrijd braken er rellen uit in Brugge. Hierbij werden huizen en auto's vernield. Uiteindelijk zijn er 119 personen aangehouden, onder wie 7 Nederlanders. Deze werden enkele uren vastgehouden.De politie in Brugge is er van overtuigd dat supporters van ADO Den Haag aanwezig waren bij de rellen: 'Feit is feit', zegt Philippe Tankrey, woordvoerder van de Brugse politie. 'Het is onmiskenbaar dat er supporters van ADO Den Haag bij waren.'Toch kon de woordvoerder desgevraagd niet overtuigend duidelijk maken, hoe de Brugse politie aan deze informatie komt. Saillant detail: ADO Den Haag wil eerst bewijzen zien dat het inderdaad om ADO-supporters gaat. 'Tot die tijd gaan we nergens op reageren', vertelde persvoorlichter Ronald van der Geer eerder aan Omroep WestUiteindelijk doet het er volgens de Brugse politie niet toe van welke voetbalclub de relschoppers supporter zijn. ze willen de daders pakken. 'De kern van de zaak is niet waar de relschoppers lid van zijn, al is het de voetbalploeg van Sinterklaas', zegt Tankrey daadkrachtig. 'We willen weten wie al de vernielingen hebben aangericht.'