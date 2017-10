Den Haag in de rij voor bordesscène nieuw kabinet-Rutte III

DEN HAAG - Na de langste formatie uit de Nederlandse geschiedenis kan het nieuwe kabinet Rutte III donderdag officieel beginnen. De vijftien ministers en acht staatssecretarissen zijn beëdigd door koning Willem-Alexander. Ter afsluiting van deze ceremonie is er de bordesscène, die dit jaar op Paleis Noordeinde plaatsvindt.

Na de beëdiging verschijnen de ministers en koning gezamenlijk op het bordes voor de fotografen. Dat gebeurt sinds 1971 met het staatshoofd erbij. Het kabinet staat er precies 225 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. De kabinetsformatie die daarop volgde, was de langste ooit. In het kabinet-Rutte III zitten drie bewindslieden met een geschiedenis in de Haagse gemeentepolitiek Mark Rutte (VVD): Algemene ZakenIngrid van Engelshoven (D66): OnderwijsEric Wiebes (VVD): Economische Zaken en KlimaatHugo de Jonge (CDA): Vicepremier. Volksgezondheid, Welzijn en SportAnk Bijleveld (CDA): DefensieBruno Bruins (VVD): Medische ZorgHalbe Zijlstra (VVD): Buitenlandse ZakenFerdinand Grapperhaus (CDA): Justitie en VeiligheidKajsa Ollongren (D66): Vicepremier. Binnenlandse ZakenSander Dekker (VVD): RechtsbeschermingWopke Hoekstra (CDA): FinanciënArie Slob (CU): Basis- en voortgezet Onderwijs en MediaCora van Nieuwenhuizen (VVD): Infrastructuur en WaterstaatSigrid Kaag (D66): Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingCarola Schouten (CU): Vicepremier. Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWouter Koolmees (D66): Sociale Zaken en WerkgelegenheidBarbara Visser (VVD): DefensieMark Harbers (VVD): Justitie en VeiligheidTamara van Ark (VVD): Sociale Zaken en WerkgelegenheidRaymond Knops (CDA): Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesMona Keijzer (CDA): Economische Zaken en KlimaatMenno Snel (D66): FinanciënStientje van Veldhoven (D66): Infrastructuur en WaterstaatPaul Blokhuis (ChristenUnie): Volksgezondheid, Welzijn en Sport