Dinsdag 31 oktober in Team West

Een opname van Team West. Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 31 oktober ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- Uit de fietstas van een medewerker van een ministerie in Den Haag wordt een iPad gestolen. De verdachte komt de fietsenstalling niet meteen uit en dat levert hele duidelijke beelden van hem op.

- Twee ouderen in Wassenaar zijn de dupe geworden van een babbeltruc, die hen veel geld heeft gekost. In beide gevallen gaat het om dezelfde verdachten.

- We tonen beelden van een vrouw die gebruik maakt van een pinpas die is gestolen in Rijswijk.

- Op station Den Haag Centraal is een man hard in zijn gezicht geslagen. Hij maakte in de trein een aantal opmerkingen over praten in de stiltecoupé en dat viel blijkbaar niet in goede aarde.

- Tot slot vertelt de 70-jarige eigenaar van een tabakswinkel in Leiden zijn verhaal over de overval op zijn winkel. Hij is daarbij in gevecht geraakt met één van de overvallers. Er zijn beelden van de twee jonge verdachten.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.