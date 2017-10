Haagse politiek wil actie tegen omstreden imam

DEN HAAG - Politieke partijen in de Haagse gemeenteraad willen dat burgemeester Pauline Krikke actie onderneemt tegen de omstreden imam El-Alami Amaouch, die door België werd uitgezet. Ook willen ze opheldering of er nog meer van dit soort 'haatpredikers' in Den Haag actief zijn.

Vorig jaar werd Amaouch België uitgezet omdat hij een gevaar zou zijn voor de samenleving. De imam verblijft op dit moment in Den Haag onthulde De Telegraaf donderdag , de gemeente bevestigt dat. Volgens de krant zou de prediker zijn boodschappen verspreiden in de Haagse wijk Transvaal en in de Schilderswijk.Amaouch was hiervoor actief in het Waalse dorp Dison, niet ver van Verviers. Volgens Guy van Vlier, journalist bij de Belgische krant HLN en volger van radicale predikers in België, hadden de preken van de imam een grote aantrekkingskracht op Syriëgangers uit die regio . 'Allemaal zijn wel op een of andere manier in aanraking gekomen met zijn boodschap.'Verschillende partijen in Haagse raad willen dat de imam daarom geen podium krijgt in Den Haag. PVV en Groep de Mos pleiten voor een gebiedsverbod. Op die manier wil De Mos 'de samenleving beschermen tegen haatimams die onze jongeren injecteren met gif waardoor ze radicaliseren.'Het CDA vermoedt dat de groep van dit soort omstreden imams groter is. Raadslid Daniëlle Koster wil weten hoe groot die groep precies is. Ze eist ook dat de gemeente de groep scherp in de gaten gaat houden. 'Juist nu met de terugkeer van IS-strijders naar onze stad.'Volgens de gemeente heeft Amaouch 'de nadrukkelijke aandacht', maar is het niet aan de gemeente om te bepalen of de man, die een Nederlands paspoort heeft, Nederland in mag. Als hij over de schreef gaat zegt de gemeente niet terug te deinzen voor 'stevige maatregelen.' Ze staan hierover in contact met onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).Half augustus legde de minister van Veiligheid en Justitie, op vezoek van de Haagse burgemeester Krikke, een gebiedsverbod op aan de omstreden imam Fawaz Jneid. Daardoor mocht hij een half jaar niet ophouden in de Schilderswijk en Transvaal. Krikke wilde met het verbod voorkomen dat Fawaz een moskee zou vestigen in die wijken en op die manier 'een hernieuwd podium zijn extremistische opvattingen' zou krijgen.