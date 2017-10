Geen lagere huur voor krokettenkoning Dungelmann in winkelcentrum New Babylon

DEN HAAG - De Haagse krokettenkoning Dungelmann heeft het kort geding tegen de eigenaar van winkelcentrum New Babylon verloren. Dungelmann eiste een lagere huur, omdat het winkelcentrum praktisch leeg staat en de beloofde bezoekersaantallen niet zijn gehaald.

New Babylon weigert de huurprijs te verlagen. De rechter geeft de eigenaar van het winkelcentrum naast het Centraal Station in Den Haag gelijk. 'De eigenaar heeft voldoende aangetoond dat zij het kwakkelende winkelcentrum er met doelgerichte acties bovenop probeert te helpen, en dat haar acties er inmiddels toe hebben geleid dat zij nieuwe huurders heeft weten aan te trekken,' is het oordeel van de rechter.De eigenaar van New Babylon geeft toe dat het winkelcentrum niet het succes is geworden waar op gehoopt was. Maar door een wijziging van het soort winkels -minder kleding en meer horeca- probeert de eigenaar het centrum nieuw leven in te blazen. Inmiddels is 76 procent van de begane grond van New Babylon verhuurd, bleek twee weken geleden tijdens het kort geding. Binnenkort opent onder meer Coolblue een vestiging in het winkelcentrum.De advocaat van Dungelmann noemde de broodjeszaak 'een oase in de woestijn' en sprak tijdens het kort geding van 'een spookwinkelcentrum.' De komst van Coolblue biedt volgens Dungelmann ook weinig soelaas. 'Horeca, kantoren, een showroom van Coolblue en een sportschool zijn niet de beloofde winkels', zegt hij.Wouter de Kroes, eigenaar van Dungelmann, reageert teleurgesteld op de uitspraak van de rechter. 'Het zat eraan te komen. Ik vind het vooral wrang dat we naar de rechtbank moesten, dat we er niet samen uit konden komen.' De Kroes vertrekt niet uit het winkelcentrum. 'Iedereen is positief over de komst van coolblue. Laat ik dat dan ook zijn. De toekomst zal het uitwijzen.'