Je pakketje is vandaag wat later...

De pakketbezorger kon zelf op het droge klimmen (Foto: Regio15)

NOOTDORP - Woont u in Nootdorp en zit u met smart te wachten op uw postpakketje? Uw bezorger is mogelijk iets later. Deze pakketbezorger is namelijk donderdagochtend op de Oudeweg in Nootdorp in de slip geraakt en met zijn wagen in de sloot tot stilstand gekomen.





Het is nog onduidelijk wat de bezorger vervoerde, maar waarschijnlijk moeten enkele pakketjes opnieuw geleverd worden. Een berger heeft het voertuig op het droge getakeld.



