Goedkeuring fusie tussen UPC en Ziggo moet over

DEN HAAG - De goedkeuring van de Europese Commissie voor de fusie tussen kabelaars UPC en Ziggo is nietig verklaard. Het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het EU-hof, heeft dat bepaald in een beroepszaak die door KPN was aangespannen.

Volgens het Gerecht had de Commissie bij de goedkeuring in 2014 een betere onderbouwing moeten geven waarom de fusie niet schadelijk zou zijn voor Nederlandse consumenten. Toenmalig commissaris Joaquin Almunia had die conclusie getrokken nadat Liberty Global, het moederbedrijf van UPC, de concessie had gedaan om Film1 te verkopen.De Commissie concludeerde namelijk dat UPC en Ziggo te veel marktmacht zouden hebben op de markt voor betaalde filmzenders. KPN vond dat dat ook zo was op de markt voor betaalde sportzenders. De Commissie stelde voor het Gerecht dat dat niet zo was, maar had geen onderbouwing gegeven en dat had wel gemoeten.UPC en Ziggo fuseerden in 2014 en gingen verder als kabelaar Ziggo. Dat bedrijf ging vorig jaar samen met telecombedrijf Vodafone en heet nu VodafoneZiggo. Ook die fusie is overigens goedgekeurd door de Europese Commissie.KPN zei tevreden te zijn met de uitspraak. Liberty Global stelt vol vertrouwen te zijn dat de Europese Commissie opnieuw goedkeuring geeft. Ook VodafoneZiggo deelt dat vertrouwen en wijst erop dat de uitspraak meer over de procedure dan de inhoud gaat. Volgens het bedrijf heeft de beslissing van de rechters geen invloed op de dagelijkse gang van zaken.Volgens de Europese Commissie is de goedkeuring nietig verklaard 'op procedurele gronden'. De deal zal opnieuw worden bekeken. Er is overigens nog beroep tegen de uitspraak mogelijk bij het Europees Hof van Justitie.