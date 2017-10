Dode gevonden in water Delft

Politie doet onderzoek langs de Kanaalweg | Foto: Regio15

DELFT - In het water langs de Kanaalweg in Delft is donderdagmiddag een dode gevonden. Dat meldt de politie.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Een woordvoerder laat weten dat het lichaam ontdekt is na een melding dat er een persoon in het water lag. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een man of een vrouw. Ook hoe de persoon om het leven gekomen is, is niet duidelijk.



Als het lichaam uit het water is, zullen forensische rechercheurs onderzoek doen naar de identiteit en de doodsoorzaak.