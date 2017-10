Taxi brandt uit in Noordwijk, chauffeur geschrokken

(foto: 112bollenstreek.nl)

NOORDWIJK - Op de Herenweg in Noordwijk is vanochtend een taxi in de brand gevlogen. Een toevallig voorbijrijdende ambulance alarmeerde de brandweer, die nog heeft geprobeerd het vuur te doven.





Een flinke tegenvaller voor taxibedrijf Brouwer uit Noordwijk. Als oorzaak van de brand wordt gedacht aan kortsluiting in de zekeringenkast van de Mercedes. De weg werd tijdens het incident afgesloten voor het andere verkeer.



De brandweerlieden konden echter niet voorkomen dat de Mercedes volledig uitbrandde. De vrouwelijke chauffeur die de taxi reed, heeft zichzelf op tijd in veiligheid kunnen brengen. 'Ze is wel flink geschrokken', aldus Ronald Vink van het taxibedrijf. 'De rest van de dag heeft ze vrij gekregen.'