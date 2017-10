Vrijspraak in 'oude' verkrachtingszaak Delft ondanks DNA-match

DEN HAAG - De Haagse rechtbank spreekt een 43-jarige man uit Drachten vrij van een verkrachtingszaak uit 1998 in Delft. In 2008 vond de politie in deze zaak een match met het DNA van de verdachte, maar deed er tot vorig jaar niets mee.

Het Delftse slachtoffer van de verkrachting werd op 3 juli 1998 door een jonge man aangesproken in een shoarmazaak na een avondje stappen in Delft. De man liep met de vrouw mee. Bij haar woning pakte hij haar met een riem bij de hals, en sleurde haar naar binnen. Gedurende de nacht dwong hij de vrouw om driemaal seks met hem te hebben. Dat ging met veel geweld gepaard.Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank twee weken geleden erkende Sam J. uit Drachten dat hij eind jaren negentig op twee avonden seks had met de Delftse vrouw, maar dat gebeurde volgens hem met haar instemming en zonder geweld. 'Ik heb hier helemaal geen weet van', zei hij bij de rechtbank over de brute verkrachting. 'Ik was stomverbaasd toen de politie op mijn stoep stond.'De rechtbank vindt de DNA-match onvoldoende om de verdachte te veroordelen. Ook gesprekken die ze voerde met een vriendin en een huisarts over de verkrachting een dag later, zijn volgens de rechtbank onvoldoende bewijs. 'Dat wil niet zeggen dat het slachtoffer heeft gelogen over de verkrachting', zei de rechtbankvoorzitter donderdag bij de uitspraak.Een jaar voor de verkrachting Delft, in 1997, zou J. ook een prostituee in Leeuwarden met veel geweld van een gouden ketting beroofd te hebben. Die had hij haar eerder gegeven, als betaling voor de seks die hij wilde. Ook dit ontkende de verdachte, maar de rechtbank vindt dat er in deze zaak wel voldoende bewijs is. Daarvoor krijgt hij een werkstraf van 200 uur en een celstraf van 29 dagen, die hij in voorarrest heeft uitgezeten. De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van drie jaar tegen de 43-jarige verdachte voor de verkrachting en de beroving.