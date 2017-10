Haagse zangleraar voor de rechter om tongzoenen 14-jarige

Foto: Archief

DEN HAAG - Een man van 33 jaar moet zich dinsdag voor de rechter verantwoorden voor het tongzoenen met een meisje van 14 jaar, in april 2015. De Hagenaar was op dat moment werkzaam als zangleraar. Hem wordt ontucht ten laste gelegd.

De verdachte gaf ten tijde van de vermeende ontucht les op een theateropleiding speciaal voor jongeren. Dat doet hij op dit moment niet meer, laat een van de directeuren van de opleiding weten. 'Ik kan niet zeggen of dat hiermee te maken heeft', vervolgt hij.



Ook wil de directeur benadrukken dat de opleiding een veilige omgeving biedt voor deelnemers en medewerkers. Verder wil hij niet veel kwijt over de zaak, en laat het oordeel over aan de rechter.



Man niet vast



Het Openbaar Ministerie meldt aan Omroep West dat de verdachte op dit moment niet vast zit. De advocaat van de man wilde donderdag niet reageren op de zaak.