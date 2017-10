Horrorclowns, mummies en bloedzwemmen, 5 keer Halloween in de regio

Archiefbeeld. (Foto: ANP)

Foto: Stadshart Zoetermeer

Een parade met angstaanjagende figuren maakt vrijdagavond Zoetermeer onveilig. De Halloween Walk met mummies, heksen, zombies, monsters en nog véél meer angstaanjagende figuren!Start: 19.00 uur - PromenadeDirect na afloop van de Halloween Walk is op de Markt en Dobbeplas van Zoetermeer een spectaculaire lasershow.Start: 21.30 uurIn het bloedrode water zitten Halloween-figuren. Er is een kerkhof met een heleboel geraamten in doodskisten én in het bad dobbert een eiland met reusachtige spinnen!Tijd: Van 19.00 tot 21.30 uur voor iedereen van 6 tot en met 14 jaar met een A-diploma.Locatie: Zwembad De Hoorn Van Foreestlaan 4, Alphen aan den Rijn.Stolt je bloed als je bang bent? Een live slangendemonstratie, een flitscollege over spookhuizen en andere science.Tijd: 20.00-22.45 uurLocatie: Naturalis, Pesthuislaan 7 in LeidenFreaky Forest is een spooktocht met zeker 140 griezels en figuranten. Betreden op eigen risico en geen zaklamp mee (ook geen telefoon).Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uurLocatie: Bieslandse bos achter Den Haag- YpenburgSterrewacht Leiden is gebouwd op een voormalig kerkhof. Sommige van die vreemde, op de Sterrewacht ronddolende, figuren zullen je dan zeker overvallen met spannende, interessante en soms enge verhalen over het heelal en de Sterrewacht.Inloop vanaf 18.30Tijd: 19.00 - 21.00 uurLocatie: Sterrewacht Leiden - Niels Bohrweg