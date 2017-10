Cupfighter VVSB loot Roda JC-thuis in achtste finales KNVB Beker

Feest bij VVSB na het behalen van de derde ronde van het bekertoernooi (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - In de achtste finales van het KNVB Bekertoernooi spelen de amateurs van VVSB thuis tegen eredivisionist Roda JC. Dat is het resultaat van de loting die donderdagavond werd verricht. De club uit Noordwijkerhout is de enige uit onze regio die nog in het bekertoernooi uitkomt en zit voor de derde keer op rij bij de laatste zestien clubs.





VVSB, dat in de tweede divisie uitkomt, bereikte de achtste finales van het bekertoernooi door regio- en competitiegenoot Katwijk te verslaan. Dinsdag zegevierden de Noordwijkerhouters met 1-2 door goals van Mo El Osrouti en Jordy Zwart. In de eerste ronde was de ploeg van trainer Mark Schenning te sterk voor Telstar: 4-1.In 2016 bereikte cupfighter VVSB de halve finale van de KNVB Beker. Het was destijds een waar bekersprookje voor de Noordwijkerhoutse amateurs. FC Utrecht was in de halve eindstrijd te sterk, maar de ploeg verliet het toernooi met opgeheven hoofd De wedstrijden worden gespeeld op 19, 20 en 21 december.