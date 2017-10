Twee mannen opgepakt voor babbeltrucs in verschillende Haagse wijken

DEN HAAG - In een onderzoek naar babbeltrucs in verschillende wijken in Den Haag heeft de politie twee mannen van 27 en 40 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Afgelopen maand kwamen bij de politie een groot aantal aangiftes binnen. Onder meer uit Segbroek, Scheveningen, Overbosch en Loosduinen.

Met name kwetsbare ouderen werden op straat benaderd door een man die een praatje maakte en hen iets vroeg over parkeergeld. Vervolgens zag de man kans kostbare sieraden, zoals horloges en armbanden, op sluwe wijze te ontfutselen. In veel gevallen zat een handlanger in een auto te wachten.De twee mannen konden worden opgepakt nadat een getuige een kenteken had genoteerd na een net gepleegde babbeltruc. Het duo werd uiteindelijk opgepakt in Rotterdam. Ook vanuit die stad zijn aangiften binnengekomen van babbeltrucs, die op dezelfde manier uitgevoerd zijn.In Leidschendam en Voorburg zijn afgelopen maand negen ouderen slachtoffer geworden van een babbeltruc. Daar hadden de daders in de meeste gevallen een smoes over een lekkage in de woning, om uiteindelijk met pinpassen, geld of sieraden te vertrekken.