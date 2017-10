Eters en vrijwilligers gezocht voor Dinnershow Delft

Stichting Perspectief en Resto van Harte besteden aandacht aan eenzaamheid (Foto: ANP)

DELFT - Eenzaamheid kunnen we niet onder banken of stoelen steken in Nederland. Stichting Perspectief en Resto van Harte vragen ook aandacht voor eenzaamheid en organiseren een Dinnershow in Delft voor eenzame Delftnaren.

Geschreven door Redactie SuperDebby

10 november zal de allereerste show plaats vinden in Delft. Het wordt de eerste keer dat de stichting dit doet en dat doen zij voor eenzame Delftenaren. Maar ook mensen die niet eenzaam zijn en gewoon wat gezelligheid zoeken, zijn welkom.



De try-out op 10 november is gratis maar vanaf januari zullen de dinnershow maandelijks worden gehouden en daar wordt dan 3,50 voor gevraagd. Je krijgt voor dat geld een driegangenmenu en heel veel gezelligheid met andere mensen uit de stad.





Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken en eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan een leefbare gemeenschap.



Stichting Perspektief bestaat uit een kleurrijk palet van onderdelen en labels, met allemaal hetzelfde doel: de cliënten ondersteunen in het herstel van het gewone leven. 'Omdat niemand hetzelfde is, zoeken we altijd unieke oplossingen. En omdat de maatschappij niet altijd een oplossing heeft, ontwikkelen wij die vaak en soms noodgewongen zelf', staat op de website.



Eenzaam

Ken jij iemand die eenzaam is en dit zal waarderen? Geef diegene op via superdebby@omroepwest.nl Wij sturen de aanvraag door aan de organisatie.



Ook is de stichting op zoek naar vrijwilligers die willen helpen aan deze shows. Ze zoeken bijvoorbeeld gastheren/vrouwen en ook koks.



Heb je interesse in vrijwilligerswerk voor een goed doel? Mail dan ook even naar superdebby@omroepwest.nl