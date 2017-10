Automoblist neemt merkwaardige route en komt vast te zitten in fietstunnel

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een automobilist is er vanmiddag achter gekomen dat een fietstunnel toch iets anders is dan een tunnel voor auto's. De bestuurder reed om onbekende reden met zijn auto een fietstunnel in op de Lekstraat, vlakbij Den Haag CS. De auto kwam vervolgens vast te zitten.

De bestuurder van de zwarte Volvo kwam volgens eigen zeggen 'hier niet uit de buurt vandaan'. Dat meldt nieuwssite Regio15. De auto is uiteindelijk met behulp een bergingsbedrijf over de fietstrappen weer de tunnel uitgesleept.



Hoe groot de schade aan de auto is, is niet bekend.