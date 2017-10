Esther wil 5.500 Sinterklaaskado's inzamelen, voor elk kind in armoede een kado

'Sintvoorieder1 onderscheidt zich door nieuwe en ‘zo goed als nieuwe’ kado’s in te zamelen en te doneren.

DEN HAAG - Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Dit is helaas niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Stichting Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel mogelijk kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren een sinterklaaskado te geven. Want ieder kind verdient een kado op 5 december!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Esther Blom, oprichter van Sintvoorieder1, richt zich op kinderen in de regio Haaglanden in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. 'Sintvoorieder1 onderscheidt zich door nieuwe en ‘zo goed als nieuwe’ kado’s in te zamelen en te doneren. De ‘zo goed als nieuwe’ kado’s worden zeer zorgvuldig geselecteerd', zegt Esther. Zij zamelt dit jaar voor de achtste keer in.



Alleen dat speelgoed wat schoon en compleet is, kan geschonken worden en komt in aanmerking voor de zak van Sinterklaas.



Toegewijde vrijwilligers



'Elk kind verdient op 5 december een kado. En geen tweedehands kado, maar gewoon nieuw of zo goed als nieuw. Geen enkel kind is een tweedehands kind. Wij zorgen met een team van toegewijde vrijwilligers voor inzameling, selectie, logistiek en afhandeling', zegt Esther.



De stichting hoopt zo'n 5.500 stuks speelgoed in te zamelen. Help je mee? Kom speelgoed brengen naar SuperDebby bij Omroep West. Laan van 's Gravenmade in Den Haag.