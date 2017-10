ADO Den Haag-verdediger Nick Kuipers onder het mes voor liesklachten

DEN HAAG - Het competitiedebuut van Nick Kuipers bij ADO Den Haag laat nog wat langer op zich wachten. De 25-jarige verdediger moet een operatie aan een lies ondergaan. Hij gaat dinsdag onder het mes en hoopt dat zijn klachten hierdoor verdwijnen.

Kuipers heeft al sinds zijn komst afgelopen zomer naar ADO Den Haag liesklachten. Na een wekenlange revalidatie ging het opnieuw mis tijdens een oefenduel met Sparta Rotterdam op 5 oktober.De oud-speler van MVV zal na de ingreep nog enkele weken moeten revalideren voordat hij daadwerkelijk in actie kan komen.Eerder dit seizoen ging ADO-speler Ricardo Kishna ook onder het mes. Hij werd in de Verenigde Staten geopereerd aan zijn voorste kruisband, die de aanvaller in het duel tegen Ajax scheurde. Hij is op dit moment aan het revalideren.