Leiden krijgt nieuwe schaatshal en zwembad

LEIDEN - Leiden krijgt toch een nieuwe schaatshal. Dit heeft wethouder Paul Dirkse donderdag in de raadscommissie Onderwijs & Samenleving gezegd. De gemeente neemt de baan volledig voor haar eigen rekening. De meningen over de financiering liepen de afgelopen maanden behoorlijk uiteen.

De baan wordt 250 meter lang. Een variant van 333 meter is ook nog mogelijk, maar dan moeten buurgemeenten bereid zijn daaraan mee te betalen. Want, zo redeneert Leiden, de nieuwe ijshal zal ook gebruikt worden door mensen in de omgeving van Leiden. En daar werd voornamelijk kritiek op geleverd.De nieuwe hal moet langs de Vliet komen te staan. Samen met een compleet nieuw zwembad zal het flinke impuls zijn voor Leiden als sportstad. Het zwembad wordt verwarmt door de warmte die vrijkomt bij het maken van het ijs in de schaatshal. Eind 2020 moet de bouw gereed zijn.