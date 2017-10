Deelname aan 'Groenste stad van Nederland' kost Den Haag 20.000 euro

DEN HAAG - Den Haag mag dan de 'Groenste stad van Nederland' zijn, maar hier hangt ook een behoorlijk prijskaartje aan. Deelname aan de wedstrijd heeft Den Haag 20.000 euro gekost. Dat schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) aan de Haagse gemeenteraad. GroenLinks had gevraagd om een overzicht van de kosten.

Volgens de wethouder is 20.000 euro de optelsom van verschillende kosten, zoals vormgeving, routebeschrijvingen, beeldmateriaal en de organisatie. GroenLinks heeft Revis ook gevraagd waarom de gemeente mee heeft gedaan met deze competitie.In de beantwoording van de schriftelijke vragen is te lezen dat het college van burgemeester en wethouders het juryrapport ziet als review op het beleid dat het college heeft gevoerd. Ook heeft de gemeente de deelname aan deze wedstrijd heeft opgenomen in de Agenda Groen voor de Stad.Den Haag kan als winnende stad deelnemen aan de Europese wedstrijd en het opnemen tegen andere steden uit Europa. Revis laat weten dat er over de deelname aan de Europese competitie nog geen besluit is genomen.