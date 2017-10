Kjeld Nuis opnieuw na Sven Kramer op 1500 meter NK afstanden

Kjeld Nuis (Foto: Orange Pictures)

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis uit Zoeterwoude kan zich vrijdag op de 1500 meter bij de NK afstanden in Thialf opnieuw richten op de tijd van zijn ploeggenoot Sven Kramer. Nuis, wereldkampioen op de schaatsmijl, rijdt in de twaalfde rit tegen Jan Blokhuijsen.

In de elfde rit komt Kramer uit tegen ploeggenoot Patrick Roest, die voldoende is hersteld van een zware val vorige maand tijdens de skeelertraining. Daarbij brak de 21-jarige schaatser zijn onderarm en pols.



Nuis kon vorig jaar in de laatste rit niet tippen aan de tijd van Kramer, die met een tijd van 1.45,82 een tikje verrassend de Nederlandse titel veroverde. Favoriet Nuis eindigde als tweede in 1.46,05, met Roest op de derde plek (1.46,15).



Vrouwen



Op de 3000 meter, het eerste onderdeel van de NK, komt titelhoudster Ireen Wüst in de tiende en laatste rit in actie tegen teamgenoot Melissa Wijfje. Op de 500 meter rijdt titelverdedigster Jorien ter Mors in de tiende rit tegen Marrit Leenstra.



Wüst, nog niet helemaal topfit, laat het laatste onderdeel van de eerste NK-dag schieten. Ze wil zich sparen voor de 1500 meter (zaterdag) en de 1000 meter (zondag).