Muurgedicht Jan Wolkers in Oegstgeest onthuld: 'Buitengewoon fraai'

Muurgedicht Jan Wolkers in Oegstgeest onthuld (foto: Omroep West)

OEGSTGEEST - Het is vandaag precies 92 jaar geleden dat Jan Wolkers werd geboren in de Deutzstraat in Oegstgeest. Hoewel hij alweer tien jaar geleden is overleden, spreekt zijn persoon en oeuvre nog steeds voor velen tot de verbeelding.





Om dat te vieren is donderdag een muurgedicht van één van de best gelezen Nederlandse schrijvers onthuld. In de straat waar hij zijn eerste voetstappen zette, door zijn echtgenote Karina Wolkers.Het Cultuurfonds kwam op het idee om een muurgedicht te maken. Tegenover het huis waar Wolkers geboren werd, is na een verbouwing de zijkant van het huis bloot komen te liggen. Volgens het Cultuurfonds leende deze muur zich uitstekend voor een muurgedicht. Uiteindelijk kwam het idee snel van de grond.In Oegstgeest zijn ze blij met het muurgedicht. De opkomst voor de onthulling is groot, want Wolkers wordt in zijn geboortedorp namelijk nog altijd op handen gedragen. Hij betekent nog steeds veel voor de Oegstgeeste inwoners. 'Het is buitengewoon fraai', vertelt Karina Wolkers.