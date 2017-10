Jonge meiden winnen ontwerpwedstrijd schoolpleinen

Lieke en Mila zijn de winnaars van de ontwerpwedstrijd voor hun schoolplein (foto: Omroep West)

DEN HAAG - Het was donderdagmiddag feest bij kinderopvang 2Kabouters in Den Haag. Daar werd de prijs uitgereikt die hoort bij het winnende ontwerp van de ontwerpwedstrijd ‘hoe maak je een schoolplein groener en blauwer’, zodat schoolpleinen tijdens flinke regenbuien niet blank komen te staan.

Het winnende ontwerp werd gemaakt door de negenjarige Mila en de tienjarige Lieke: ‘We hebben een schoolplein gemaakt waar iedereen leuk kan spelen en ook hebben we met water gewerkt. We hebben een fontein gemaakt met daaronder een grote ton waar het regenwater opgevangen wordt, dat kan dan later weer gebruikt worden om planten te besproeien.’



De ontwerpwedstrijd is uitgeschreven door het Hoogheemraadschap van Delfland en de bijbehorende prijs werd uitgereikt door dijkgraaf Michiel van Haersma Buma. De overwinning van Lieke en Mila was volgens hem geen moeilijke beslissing: ‘Ze hebben leuke ideeën bedacht met regentonnen en leidingen. We vonden het ook mooi dat het water vast wordt gehouden en wordt hergebruikt en je zo droge voeten houdt. Dit is het beste ontwerp wat we gezien hebben.’



Prijs



De wedstrijd levert het Hoogheemraadschap ook weer nieuwe inzichten op in het bestrijden van wateroverlast: ‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en dit levert weer nieuwe ideeën op. Het probleem is dat er steeds meer stevige regenbuien vallen, dus ook op schoolpleinen heb je vaker natte voeten. Door deze wedstrijd willen we graag dat kinderen met ons meedenken om het voor de kinderen leuker te maken en kijken we wat we wel en niet van het ontwerp kunnen gebruiken', aldus de dijkgraaf.



Bij de overwinning hoort natuurlijk een prijs en die bestaat uit tuinaarde, bloemen, planten en zaden en daarvoor hebben de winnende ontwerpsters al een bestemming gevonden: ‘Ze zijn ons eigen schoolplein aan het verbouwen en we willen dit straks op ons nieuwe schoolplein neerzetten.’