Dode man in water is 50-jarige Delftenaar

Politie doet onderzoek langs de Kanaalweg | Foto: Regio15

DEN HAAG - Het lichaam dat donderdagmiddag in het water in Delft is gevonden is dat van een 50-jarige inwoner van de stad. Dat heeft de politie laten weten.





De politie verricht nader onderzoek in de zaak.



Het lichaam werd gevonden langs de Kanaalweg in Delft na een melding dat er iemand in het water lag. Over de toedracht van het overlijden van de man is nog geen duidelijkheid.De politie verricht nader onderzoek in de zaak.