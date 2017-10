Gemeente Den Haag kan omstreden imam niet wegsturen

Burgemeester Pauline Krikke van de gemeente Den Haag. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke heeft donderdagavond laten weten dat de gemeente de omstreden Belgische imam El-Alami Amaouch niet weg kan sturen. 'Feit is dat; deze man een Nederlands paspoort heeft en het niet aan de gemeente is om te bepalen of zo iemand wel of niet Nederland in mag', aldus het statement van Krikke.





Verder zegt Krikke dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat El-Alami Amaouch invloed krijgt op de jeugd in de stad. 'Juist in de Schilderswijk en Transvaal zijn vele positieve krachten en ontwikkelingen. Dat willen we juist de ruimte geven en niet laten verstoren'.



Stevige maatregelen



In de verklaring is ook te lezen dat de gemeente niet terug deinst voor 'stevige' maatregelen, wanneer er sprake zou zijn van een wetsovertreding, maar voegt Krikke eraan toe; 'Daarbij gaan we altijd juridisch zuiver en zorgvuldig te werk binnen de grenzen van onze rechtsstaat.



LEES OOK: 'Omstreden Belgische imam predikt in Den Haag'

Zijn Nederlanderschap maakt dat hij dezelfde rechten en plichten heeft als iedere Nederlander, zo verklaart de burgemeester. Wel houdt de gemeente de imam goed in de gaten. 'Hij heeft nadrukkelijk onze aandacht. We houden hem nauwgezet in de gaten binnen de mogelijkheden die we hebben.' Volgens de burgemeester staat de gemeente in goed contact met de politie, het Openbaar Ministerie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en andere betrokken instanties.Verder zegt Krikke dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat El-Alami Amaouch invloed krijgt op de jeugd in de stad. 'Juist in de Schilderswijk en Transvaal zijn vele positieve krachten en ontwikkelingen. Dat willen we juist de ruimte geven en niet laten verstoren'.In de verklaring is ook te lezen dat de gemeente niet terug deinst voor 'stevige' maatregelen, wanneer er sprake zou zijn van een wetsovertreding, maar voegt Krikke eraan toe; 'Daarbij gaan we altijd juridisch zuiver en zorgvuldig te werk binnen de grenzen van onze rechtsstaat.