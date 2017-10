'Onze dank is groter dan wij in woorden kunnen uitdrukken', Albert Heijn bedankt heldin Melissa

DEN HAAG - Op Social Media is er veel lof voor Melissa Frieser. De Haagse was dinsdag getuige van een overval op de Albert Heijn aan de Hildo Kroplaan in Houtwijk. Ze twijfelde geen moment en trapte de overvaller zonder pardon tegen zijn knie. Het was een heldhaftige actie, waar ze veel positieve reacties op kreeg en vandaag door de politie en de Albert Heijn voor bedankt werd.

Onze dank is groter dan wij in woorden kunnen uitdrukken Albert Heijn Houtwijk

'De afgelopen dagen is onze winkel veelvuldig in het nieuws geweest door een hele laffe daad. Een overval', schrijft Albert Heijn Houtwijk op Facebook. 'Los daarvan is deze overval op een hele bijzondere wijze afgelopen. Dankzij een hele moedige klant. Een klant die opstond tegen geweld, tegen de overvaller en op een ongelofelijk moedige en bizarre manier ervoor heeft gezorgd dat de overvaller een halt toe is geroepen en nu is aangehouden door de politie.'Het filiaal van de Albert Heijn wilde na de actie graag met Melissa in contact komen en heeft haar ontmoet. Ze ontving een grote bos bloemen en is verblijd met nog een aantal andere verrassingen. 'Wij hebben enorm veel bewondering en respect voor jouw handelen. [...] Onze dank is groter dan wij in woorden kunnen uitdrukken.'Ook van de politie Loosduinen heeft Melissa een bos bloemen ontvangen, die hoogstpersoonlijk afgeleverd werd. 'Nogmaals bedankt!'