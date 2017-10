West Wekker: actie tegen omstreden imam en thuisduel VVSB in KNVB Beker

DEN HAAG - Goedemorgen! Met het weekend voor de deur praten we je bij over het nieuws van donderdagavond. Zo willen Haagse politieke partijen dat burgemeester Pauline Krikke actie onderneemt tegen de omstreden imam en VVSB speelt in de volgende ronde van het KNVB Bekertoernooi thuis tegen eredivisionist Roda JC.

Politieke partijen in de Haagse gemeenteraad willen dat burgemeester Pauline Krikke actie onderneemt tegen de omstreden imam El-Alami Amaouch, die door België werd uitgezet. Ook willen ze opheldering of er nog meer van dit soort 'haatpredikers' in Den Haag actief zijn.In de achtste finales van het KNVB Bekertoernooi spelen de amateurs van VVSB thuis tegen eredivisionist Roda JC. Dat is het resultaat van de loting die donderdagavond werd verricht. De club uit Noordwijkerhout is de enige uit onze regio die nog in het bekertoernooi uitkomt en zit voor de derde keer op rij bij de laatste zestien clubs.Op Social Media is er veel lof voor Melissa Frieser. De Haagse was dinsdag getuige van een overval op de Albert Heijn aan de Hildo Kroplaan in Houtwijk. Ze twijfelde geen moment en trapte de overvaller zonder pardon tegen zijn knie. Het was een heldhaftige actie, waar ze veel positieve reacties op kreeg en vandaag door de politie en de Albert Heijn voor bedankt werd.Het lichaam dat donderdagmiddag in het water in Delft is gevonden is dat van een 50-jarige inwoner van de stad. Dat heeft de politie laten weten. Het lichaam werd gevonden langs de Kanaalweg in Delft na een melding dat er iemand in het water lag.Den Haag mag dan de 'Groenste stad van Nederland' zijn, maar hier hangt ook een behoorlijk prijskaartje aan. Deelname aan de wedstrijd heeft Den Haag twintigduizend euro gekost. Dat schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) aan de Haagse gemeenteraad. GroenLinks had gevraagd om een overzicht van de kosten. Het weer: Er zijn vandaag wolkenvelden, maar we krijgen ook geregeld te maken met de zon. De wind wordt wel krachtig, waardoor het met 14 graden iets kouder is dan de afgelopen dagen.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.