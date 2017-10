Forse rookontwikkeling in gebouw TNO Delft

foto: Regio 15

DELFT - In het gebouw van TNO aan de Van der Waalsweg in Delft was donderdagavond laat flinke rookontwikkeling. De oorzaak was volgens de brandweer een probleem in de technische ruimte.





Het duurde ongeveer 2,5 uur voordat de oorzaak van de rookontwikkeling was gevonden.



Het gebouw werd geventileerd. Uit voorzorg waren meerdere hulpdiensten opgeroepen.