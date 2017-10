Studenten laten zich opsluiten in glazen container

LEIDEN - Twee studenten van Hogeschool Leiden worden vrijdagmiddag 24 uur opgesloten in een glazen container op het Stationsplein in Leiden. Noor, Daniël, Erik, Bodine en Timo willen zo geld inzamelen voor het goede doel 'Het Vergeten Kind'. 'We hebben er heel veel zin in.'

De studenten moesten voor een schoolproject een evenement organiseren voor een goed doel. 'We wilden geen standaard bingo of loterij, zoals andere groepjes doen', zegt Timo op Radio West.Twee van de vijf studenten, Noor en Bodine, gaan de glazen container in. De andere drie gaan het geld binnen halen. 'We delen rozen en kortingsbonnen van een pizzaketen uit in ruil voor een donatie', zegt Timo.Waarom ze voor Het Vergeten Kind hebben gekozen? 'We hadden de keuze uit zes goede doelen, waaronder het vergeten kind. Dit trok ons het meest aan. Ze zetten zich in voor 100.000 kinderen die opgroeien in een gezin met meervoudige problematiek, dan kun je denken aan ouders die verslaafd zijn of gezinnen waarin misbruik voorkomt. Dit gebeurt gewoon in Nederland.'